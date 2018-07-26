Кузнецкого бизнесмена наказали за отказ в работе инвалиду

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26 июля 2018, 16:38Общество
В городе Кузнецке Пензенской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за отказ принять на работу инвалида второй группы.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле районный центр занятости населения направил женщину к местному предпринимателю, который искал швею. Однако при встрече он сказал ей, что такой вакансии у него нет.
Таким образом, мужчина нарушил трудовое законодательство, ему назначили штраф – 2500 рублей. Кроме того, его обязали устранить нарушения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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