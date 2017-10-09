09 октября 2017, 19:30Общество В Кузнецке наградили лучших учителей В Кузнецке Пензенской области отметили День учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравили в администрации города.

Кузнецкие педагоги принимали поздравления с профессиональным праздником. Теплые слова и пожелания в адрес педагогов звучали в администрации города.

«Желаю вам крепости духа, творчества, профессиональных успехов и, самое главное, – чтобы ваши ученики помнили, что были у них учителя, за которых они благодарят свою судьбу», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Примерно половина кузнецких выпускников 2017 года учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению представителей городской власти, это показывает высокий уровень мастерства учителей и их ответственное отношение к делу.

Лучшим педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Пензенской области, руководства Кузнецка и городского управления образования.

Общество

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