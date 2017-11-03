06 ноября 2017, 11:16Общество Кузнецким школьникам торжественно вручили паспорта Теперь они могут устроиться на работу и распоряжаться личными доходами. Школьники Кузнецкого района Пензенской области получили первый важный документ. Юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке вручили паспорта.

Теперь они не просто дети, а полноценные члены общества. Кузнецких мальчишек и девчонок пригласили в районную администрацию, чтобы вручить им паспорта. Ребята волнуются, прекрасно понимая: удостоверение личности гражданина России - это не просто документ, а, в первую очередь, большая ответственность.

Вручение паспортов в торжественной обстановке в Кузнецком районе давно стало традицией. Во время церемонии к мальчишкам и девчонкам обращались уже как ко взрослым.

«Каждый из вас должен задуматься над тем, что за жизнь свою даст хорошего Родине, что он сделает для того, чтобы страна наша процветала. Я желаю, чтобы каждый из вас определился в этой жизни, понял, что он теперь взрослый человек», - сказал и. о. главы администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

«Вы должны бережно хранить этот документ, соблюдать законы Российской Федерации, потому что с 14 лет наступает возраст уголовной ответственности. Желаю вам, чтобы у вас все в жизни получалось. Радуйте своих родителей, учитесь хорошо», - обратилась к ребятам начальник отдела по вопросам миграции МВД России по городу Кузнецку Татьяна Сукова.

Теперь этот документ прослужит мальчишкам и девчонкам шесть лет - до достижения 20-летнего возраста. Вместе с паспортами представители администрации вручили ребятам памятные подарки.

Общество

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