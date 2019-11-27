Кузнецким школьникам рассказали об истории фотоиндустрии

Библиотеки города Кузнецка Пензенской области давно вышли за рамки своей традиционной деятельности. В учреждениях культуры проводятся выставки, организуются клубы по интересам. Работники библиотеки краеведческой направленности устраивают экскурсии в мини-музей. Экспонатами по большей части являются предметы, которые подарили учреждению культуры читатели. На очередной экспозиции школьникам рассказали о том, как развивалась фотоиндустрия.

О том, что создание фотографии не всегда было секундным делом, а долгим и трудоемким процессом, кузнецкие школьники узнали на выставке в краеведческой библиотеке. Ребятам рассказали о том, как возникла фотография и как на развитие этой индустрии повлиял технический прогресс.

«Зенит», «Зоркий», «Смена», увеличитель и пленка. К процессу подходили долго и основательно. Одно неверное действие, и снимок мог быть испорчен без возможности исправить ошибку. Ребята внимательно слушали и, казалось, не верили своим ушам.

«Мини-музей - это сейчас актуально и востребовано в библиотеке. Она у нас краеведческая. Мы собираем старинные фото нашего города, потому что это нужно и нам, и будущим поколениям», - сказала заведующая филиалом №5 центральной библиотеки Кузнецка Наталья Садовникова.

Выставка (0+), посвященная фотоделу, будет работать до конца месяца. В декабре в библиотеке откроется экспозиция (0+) с техникой и аксессуарами, которые раньше использовали для прослушивания музыки.