Кузнецкий завод по производству пенополиуретана почти готов к запуску

В городе Кузнецке Пензенской области готовятся к запуску производства эластичного пенополиуретана. Один из крупнейших заводов в Европе сможет выпускать до 30 тысяч тонн продукции в месяц.

В отделе вспенивания пока что тихо и чисто, но через несколько дней там начнут, в прямом смысле слова, готовить пенополиуретан. Кухней производства наполнителя станет один большой цех. Там по трубам в основную емкость будут подаваться полиэфиры и органические соединения. На выходе - гипоаллергенный наполнитель, который, как дорогой сыр, должен еще пару дней дойти до готовности в отделе дозревания. Кстати, его производят не только по последним стандартам, но и с соблюдением всех экологических норм.

«Из зоны вспенивания, из зала, из камер вызревания и дозревания удаляется воздух. На выходе системы установлены газоконверторы, где с помощью механической обработки, очистки ионизацией и углем происходит на 99% вывод выбрасываемого воздуха в атмосферу», - рассказал генеральный директор кузнецкого технопарка Кирилл Бибиков.

Строительство объекта стартовало весной 2016 года. Сейчас к работе полностью готовы три цеха: участок вспенивания, резки, а также склад. На предприятии установили самое современное оборудование - большая часть станков поступила из Германии. До полной загрузки линии предстоит завершить обучение кадров.

«Сейчас зарплата - около 30 тысяч рублей. В дальнейшем, думаю, когда будет налажена производительность, будет больше заказов, она повысится», - сказал мастер цеха вспенивания кузнецкого технопарка Осип Чалышев.

Общий размер инвестиций в проект уже превысил 1,4 миллиардов рублей. Часть средств на строительство кузнецкого предприятия выделил федеральный фонд развития промышленности. На территории продолжаются строительные работы в цехе по производству матрасов.

«Открытие каждого предприятия - это не только налоговые поступления и дополнительные рабочие места для жителей Пензенской области. Часто это несет за собой некий синергетический эффект в смежных отраслях: у поставщиков, у предприятий, у потребителей», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Ожидается, что предприятие будет поставлять продукцию российским мебельным и матрасным фабрикам. В планах у руководства технопарка - экспортировать около 30% продукции за границу: в Азербайджан, Армению, Германию, Литву, Финляндию и Эстонию.