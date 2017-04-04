04 апреля 2017, 19:06Спорт Кузнецкий «Рубин» будет играть в высшем хоккейном дивизионе Поволжья Кузнецкий «Рубин», составленный из игроков 2006 года рождения, перешел в высший хоккейный дивизион Поволжья. Успеха удалось достичь благодаря уверенному выступлению команд в первенстве страны по хоккею, которое проходило в городе Кузнецке Пензенской области. На родном льду дружина Андрея Константинова одержала пять побед в пяти встречах.

К главному поединку национального первенства по хоккею кузнецкий «Рубин» подошел в оптимальной форме. На групповом этапе хозяева турнира уверенно переиграли сверстников из Кирова, Лениногорска, Заволжья и Самары. В борьбе за почетный трофей кузнечане скрестили клюшки с хоккеистами из Набережных Челнов. Судьба противостояния решилась в заключительном периоде. Одна из многочисленных атак хозяев льда завершилась вторым взятием ворот.



Вскоре «Рубин» провел и третью шайбу в ворота соперников. Победный счет 3:1 сохранился до финальной сирены.



Награды победителю и призерам первенства страны вручил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Дважды их принимал Андрей Матюшин - капитан «Рубина» и лучший бомбардир соревнований. Впрочем, о личном успехе он говорил нехотя. Похвалы достойна вся команда.



«Они все старались, готовились, настраивались. Я хочу поблагодарить своего тренера Андрея Юрьевича. Он очень постарался, чтобы мы заняли первое место. Я думаю, что это наша общая победа», - сказал Андрей Матюшин.

«Потенциал у команды огромнейший. Все будет зависеть от тренера, от ребят, от желания. Нужно проявлять характер везде: в подготовке, на играх. Я в команду верю», - признался тренер команды «Рубин» г. Кузнецк Андрей Константинов.



Успех на домашнем льду позволил кузнецкому «Рубину» войти в число сильнейших команд страны. В следующем сезоне клуб будет выступать в группе «А» первенства России команд Поволжья.

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