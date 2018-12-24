Кузнецкий рецидивист за месяц совершил несколько преступлений

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина вышел из мест лишения свободы в феврале 2018 года. С того времени совершил ряд преступлений.

Так, установлено, что в марте продал наркотики кузнечанину. Через несколько дней совершил хищение из магазина. Злоумышленника задержали.

Спустя неделю, он поехал со знакомыми в Сызрань, там один из приятелей приобрел запрещенное вещество. Когда компания вернулась домой, под предлогом посмотреть наркотик кузнечанин взял часть себе. Впоследствии их всех задержали полицейские.

Прошло еще семь дней, и мужчина похитил из такси сотовый телефон, зарядник и термос. На этот раз кузнечанина заключили под стражу.

В результате по решению суда мужчину на пять лет отправили в колонию строго режима. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».