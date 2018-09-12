Кузнецкий пенсионер отдал деньги лжецам с «выбитыми зубами»

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12 сентября 2018, 14:34Криминал
71-летний житель города Кузнецка Пензенской области стал жертвой обмана. Неизвестные завладели его деньгами.
Пенсионер рассказал полицейским, что у него есть 40-летний сын, который живет не в Пензенской области, поэтому общаются они по телефону. Однажды утром ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником Госавтоинспекции, и сообщил, что его отпрыск спровоцировал аварию. Чтобы мужчину не лишали водительского удостоверения, нужно перечислить 20 тысяч рублей.
Собеседник кузнечанина передал трубку другому мужчине – якобы его сыну. Однако пенсионер заподозрил неладное, потому что голос был непохож. На что тот пояснил, что в ДТП выбил зубы, сломал нос, получил травму головы и сейчас его повезут в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
После этого пожилой мужчина решил помочь родственнику, взял деньги и перечислил их через ближайший банкомат по указанным реквизитам. Позвонил сыну он только вечером, так как не хотел беспокоить его лишний раз в больнице. Выяснилось, что мужчина не попадал в аварию.
По факту мошенничества в настоящее время начали проверку. Полицейские устанавливают возможных злоумышленников, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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