Кузнецкий мотодром передали в ведение мотоциклетной федерации региона

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02 июля 2019, 19:33Спорт
В Кузнецке на мотодроме «Сухановский» прошел третий этап чемпионата и первенства Пензенской области по мотокроссу, посвященный памяти экс-губернатора региона Василия Бочкарева. Это был заключительный этап, по итогам которого определились сильнейшие гонщики турнира.
Церемонию открытия областного турнира по мотокроссу начали с официального заявления. Трассу мотодрома «Сухановский» решено оформить и передать в ведение мотоциклетной федерации региона.
«Будем здесь системно развивать инфраструктуру, необходимую для проведения соревнований», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
«Турнир становится традиционным. Огромное спасибо организаторам и Сергею Александровичу Златогорскому за поддержку, за подарок, который он сейчас озвучил», - сказал президент федерации мотоциклетного спорта Пензенской области Игорь Белоцерковский.
Заключительный, третий этап чемпионата и первенства Пензенской области, решили сделать однодневным. В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также Республики Мордовия.
Трасса мотодрома состоит из множества поворотов, крутых подъемов и спусков, но, несмотря на все сложности, позволяет гонщикам развивать хорошие скорости.
«На ней можно проводить соревнования российского масштаба. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым для мотокросса. Ландшафт средний, он приятен для прохождения дистанции», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.
Победителей турнира выявили в семи классах. Три из них – детские, на мотоциклах с объемом двигателя 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Самые опытные гонщики вышли на старт в классе Open, также состоялись заезды среди ветеранов.
По итогам соревнований лучшие результаты показали спортсмены из областного центра.
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