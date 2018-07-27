29 июля 2018, 12:38Общество

Кузнецкий лагерь «Импульс» пользуется популярностью у детей

Во многих ДОЛах Пензенской области завершилась вторая смена, но в кузнецком лагере дневного пребывания "Импульс" летний отдых - в самом разгаре. Организуют досуг мальчишек и девчонок сотрудники центра детского и юношеского творчества.

В кузнецком лагере дневного пребывания "Импульс" во вторую смену отдыхают 90 мальчишек и девчонок. Среди них есть, как новички, так и те, кто посещает его уже не первый год.

Развлекательные мероприятия, спортивные и развивающие игры для ребят организуют сотрудники кузнецкого центра детского и юношеского творчества, которые на время стали воспитателями.

Программа пребывания в лагере предполагает не только нахождение в стенах центра. Ребят посещают стадион «Рубин», творческий центр «Родина» и парк «Нескучный сад». Вторая смена в «Импульсе» продлится до 15 августа.

Общество
просмотров 184
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ