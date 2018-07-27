Кузнецкий лагерь «Импульс» пользуется популярностью у детей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июля 2018, 12:38Общество
Во многих ДОЛах Пензенской области завершилась вторая смена, но в кузнецком лагере дневного пребывания "Импульс" летний отдых - в самом разгаре. Организуют досуг мальчишек и девчонок сотрудники центра детского и юношеского творчества.
В кузнецком лагере дневного пребывания "Импульс" во вторую смену отдыхают 90 мальчишек и девчонок. Среди них есть, как новички, так и те, кто посещает его уже не первый год.
Развлекательные мероприятия, спортивные и развивающие игры для ребят организуют сотрудники кузнецкого центра детского и юношеского творчества, которые на время стали воспитателями.
Программа пребывания в лагере предполагает не только нахождение в стенах центра. Ребят посещают стадион «Рубин», творческий центр «Родина» и парк «Нескучный сад». Вторая смена в «Импульсе» продлится до 15 августа.
29 июля 2018, 15:25Артисты «Казачьей заставы» стали гостями «Концертника»
29 июля 2018, 15:08Житель Башмаково помогает односельчанам придерживаться ЗОЖ
29 июля 2018, 14:48В Пензе на «красивые даты» ожидают свадебный бум
29 июля 2018, 12:38Кузнецкий лагерь «Импульс» пользуется популярностью у детей
29 июля 2018, 12:09В Пензе намерены ликвидировать очередь в детские сады
29 июля 2018, 10:53В Пензе отремонтируют многоэтажки на ул. Кирова
27 июля 2018, 19:52Иван Белозерцев наградил лучших работников торговли
27 июля 2018, 19:32Жителям Арбеково рассказали об изменениях параметров пенсионной системы