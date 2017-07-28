28 июля 2017, 19:09Общество В Кузнецке каток «Арена» готовят к очередному сезону В разгар летней жары в Кузнецке Пензенской области ведется заливка льда. Это основной этап подготовки катка «Арена» к очередному сезону. Специалисты спортсооружения последовательно прошли все необходимые стадии и обещают, что тренировки юных кузнецких хоккеистов начнутся в запланированное время - в начале августа.

Главным элементом технологической системы катка «Арена», которая обеспечивает выработку льда и его длительное нахождение в нужном состоянии, является холодильный модуль. В нем установлены два немецких компрессора. Оба сейчас - в работе, вырабатывают холод. Техническое обслуживание оборудования провели специалисты московской фирмы.

«Они проверяли систему автоматики, работу компрессоров, насосов, электрооборудование, добавляли этиленгликоль и фреон», - сказал старший инженер ледового катка СОК «Рубин» Виктор Дралин.

Первыми в начале сезона на лед в Кузнецке выходят специалисты технической службы катка «Арена». Они проводят все необходимые операции: от заливки до отбеливания. Сейчас на очереди - разметка площадки. Чуть ранее были выполнены регламентные работы по подготовке многочисленных инженерных систем.

«В течение двух месяцев мы проводили техническое обслуживание вентиляции, отопления, холодильного модуля, электросетей», - добавил Виктор Дралин.

По плану, детские команды выйдут на лед в первых числах августа. К этому сроку технические службы катка «Арена» обещают выполнить требуемый объем работ на 100%.

Общество

просмотров 67