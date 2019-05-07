Кузнецкий инкассатор использовал табельный пистолет для грязных дел

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе расследования выяснилось, что с июня 2017 года по декабрь 2018-го сотрудник кузнецкого участка инкассации забирал деньги из депозитарных кассет банкоматов, которые находились в камере временного хранения в участке инкассации.

Подозреваемый изготовил дубликаты ключей от помещения и, пользуясь отсутствием других сотрудников, отключал от сети камеры видеонаблюдения. Затем проникал в помещение, вскрывал сумку, извлекал из нее кассету, при помощи шомпола от табельного пистолета извлекал купюры. Затем возвращал кассету в сумку и закрывал.

Всего установили 17 фактов хищения на общую сумму 412 тысяч рублей. Сотрудники регионального ФСБ выяснили, кто совершил преступление. Мужчина признался в содеянном и в полном объеме возместил ущерб, причиненный банку.

Ему предъявлено обвинение в хищении чужого имущества с использованием служебного положения, кузнечанину грозит до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».