Кузнецкий «Добрый шкаф» собрал в школу несколько сотен ребят

В городе Кузнецке Пензенской области благодаря проекту «Добрый шкаф» удалось подготовить к учебе несколько сотен ребятишек. К акции присоединились государственные, религиозные, некоммерческие объединения и неравнодушные горожане. В честь Дня знаний для участников проекта организовали праздник.

В Кузнецке - много неравнодушных жителей, поэтому социальный некоммерческий проект «Добрый шкаф» всего за полгода снискал поддержку тысяч людей. Внимание на новую благотворительную организацию обратили и представители власти.

«Она у нас работает недавно, но уже зарекомендовала себя как серьезная, активная благотворительная организация. Я благодарен людям, которые этим занимаются, потому что это большое подспорье для жителей города. У нас за счет поддержки различных благотворительных организаций, за счет инициатив администрации, мы более 600 детей собрали в школу в этом учебном году», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Добрый шкаф» - это площадка, на которой родители могут обмениваться детскими вещами. Это дает возможность бесплатно получить для своего ребенка одежду или обувь нужного размера. Неудивительно, что проект стал популярным у жителей города с самого начала.

«Я сюда неоднократно приносила вещи после своих детей. Мы участвовали в различных мероприятиях проекта «Добрый шкаф», например, чаепитиях», - рассказала участница проекта «Добрый шкаф» Юлия Еманова.

К началу учебного года для всех, кто присоединился к благотворительному проекту, организовали праздник. В центре внимания, - конечно, дети.

«Сейчас у нас - более 90 семей, которые постоянно приходят в «Добрый шкаф», экономят свой бюджет на детской одежде. Надеемся, проект и дальше будет востребован в нашем городе. Запланировано много различных мероприятий», - сказала куратор «Доброго шкафа» в Кузнецке Наталья Королева.

На празднике в адрес организаторов проекта звучало много слов благодарности, а для участников «Доброго шкафа» подготовили развлекательную программу.