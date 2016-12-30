Кузнецкий центр детского и юношеского творчества отмечает юбилей

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30 декабря 2016, 20:21Общество
80 лет исполнилось центру детского и юношеского творчества Кузнецка Пензенской области. Старейшее в городе учреждение дополнительного образования, несмотря на возраст, полно сил и творческих планов. Юбилей дома пионеров отметили в преддверии Нового года.
80 лет - почтенный возраст. Особенно для учреждения дополнительного образования. За восемь десятилетий несколько тысяч человек стали выпускниками центра детского и юношеского творчества Кузнецка.
«Менялись эпохи, страна стала другая. Были разные названия, но для нас это здание было и остается домом пионеров. Для нас, кузнечан, это очаг культуры, жизненный опыт, это то, куда все стремились», - сказал депутат Собрания представителей Кузнецка Геннадий Зиновьев.
Геннадий Зиновьев тоже занимался в доме пионеров. Многие выпускники центра впоследствии стали известными и уважаемыми в городе людьми. Например, начальник управления образования Лариса Борисова когда-то посещала занятия по вокалу и театральную студию.
«Дом пионеров прошел через мою жизнь не только в детстве. Уже в сознательном возрасте по этим ступеням поднималась, будучи артисткой педагогического театра под руководством Натальи Константиновны Шорниковой. В трех спектаклях я точно сыграла», - рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
Сейчас в центре работает более 30 кружков: шахматы, вокал, история родного края, техническое творчество, театральное и танцевальное объединения, радиоэлектроника, конструирование, пешеходный туризм .
«Нужно сказать, что уже десять поколений юных кузнечан обучилось у наших педагогов детского творчества. И мы гордимся тем, что кузнечане оказывают доверие, приводя к нам своих детей», - сказала директор центра детского и юношеского творчества Алла Кузьмичева.
Сотрудники центра бережно хранят его историю. Ветеранам образовательного учреждения вручили благодарственные письма. Воспитанники центра подготовили для собравшихся праздничный концерт.
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