Кузнецкий борец взял «золото» всероссийской спартакиады

Воспитанник кузнецкой школы греко-римской борьбы Алексей Крайнов завоевал «золото» на всероссийской спартакиаде школьников, которая проходила в Подмосковье. Это вторая победа кузнецких спортсменов на состязаниях подобного уровня за всю историю школы. Теперь ребята готовятся к новому спортивному сезону.

Младшая группа воспитанников кузнецкой школы греко-римской борьбы завершает трехнедельные учебно-тренировочные сборы борцовским баскетболом: ребята устроили на ковре яростные схватки за мяч. Алексей Крайнов присоединился к группе несколько дней назад. Он участвовал в финале всероссийской спартакиады школьников в подмосковном Раменском, где завоевал золотую медаль.

«Было три схватки. Первую выиграл со счетом 6:4. Во второй два раза бросил соперника на четыре балла. В третьей одержал победу, одолев спортсмена из Югры. Соперники были достаточно сильные, было тяжело бороться»», - рассказал он.



Цель трехнедельных сборов - повысить общефизическую и специальную подготовку ребят в преддверии нового спортивного сезона.

«Ребята работают над технической и тактической подготовкой, развивают атлетические способности. Восстановительно-оздоровительные сборы проходят на Белом озере, где они бегают, играют, плавают. Думаю, что после такой подготовки следующий сезон будет успешным», - сказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе Павел Лопатинский.

Всего в сборах принимают участие 130 спортсменов. 22 августа лучшие борцы отправятся в Уфу на международный турнир по греко-римской борьбе (0+). Он является первым этапом отбора младших юношей в сборную команды страны.