Кузнецкий борец взял «золото» всероссийской спартакиады

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 августа 2019, 19:38Спорт
Воспитанник кузнецкой школы греко-римской борьбы Алексей Крайнов завоевал «золото» на всероссийской спартакиаде школьников, которая проходила в Подмосковье. Это вторая победа кузнецких спортсменов на состязаниях подобного уровня за всю историю школы. Теперь ребята готовятся к новому спортивному сезону.
Младшая группа воспитанников кузнецкой школы греко-римской борьбы завершает трехнедельные учебно-тренировочные сборы борцовским баскетболом: ребята устроили на ковре яростные схватки за мяч. Алексей Крайнов присоединился к группе несколько дней назад. Он участвовал в финале всероссийской спартакиады школьников в подмосковном Раменском, где завоевал золотую медаль.
«Было три схватки. Первую выиграл со счетом 6:4. Во второй два раза бросил соперника на четыре балла. В третьей одержал победу, одолев спортсмена из Югры. Соперники были достаточно сильные, было тяжело бороться»», - рассказал он.
Цель трехнедельных сборов - повысить общефизическую и специальную подготовку ребят в преддверии нового спортивного сезона.
«Ребята работают над технической и тактической подготовкой, развивают атлетические способности. Восстановительно-оздоровительные сборы проходят на Белом озере, где они бегают, играют, плавают. Думаю, что после такой подготовки следующий сезон будет успешным», - сказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе Павел Лопатинский.
Всего в сборах принимают участие 130 спортсменов. 22 августа лучшие борцы отправятся в Уфу на международный турнир по греко-римской борьбе (0+). Он является первым этапом отбора младших юношей в сборную команды страны.
15 августа 2019, 19:38Кузнецкий борец взял «золото» всероссийской спартакиады
15 августа 2019, 19:36Метаболические ошибки. Пензенцам рассказали о молекулярном питании
15 августа 2019, 19:19В Нижней Елюзани неизвестные сбрасывают отходы со скотобойни
15 августа 2019, 19:16В Пензе обсудили способы снижения бюрократизации труда учителей
15 августа 2019, 19:14Хоккеисты пензенского «Дизеля» начали домашний турнир с победы
15 августа 2019, 19:09Пензенские стоматологи изучают новейшие методы восстановления зубов
15 августа 2019, 19:06Жителям Чемодановки рассказали о программах поддержки семей с детьми
15 августа 2019, 19:02Приставы и транспортные полицейские провели в Пензе совместный рейд