Кузнецкий автолюбитель заплатит за то, что сбил женщину

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22 июля 2019, 13:33Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария. 53-летнему автолюбителю придется заплатить за нее.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, возле дома №164 по улице Кирова автомобиль ВАЗ-21101 сбил 40-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, которые характеризуются как вред здоровью средней тяжести. Она потребовала, чтобы водитель заплатил ей 100 тысяч рублей как компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил ее иск частично, взыскав с автолюбителя 50 тысяч рублей. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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