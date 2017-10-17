17 октября 2017, 19:38Спорт Кузнецкие спортсмены завоевали 4 золотые медали на соревнованиях по самбо Спортсмены из Кузнецка заняли первое общекомандное место по итогам открытого чемпионата Пензенской области по боевому самбо. На высшую ступень пьедестала почета поднялись пятеро бойцов, подготовленных в спортивных клубах города. Победа им досталась в тяжелых поединках с сильнейшими спортсменами Приволжского федерального округа.

Открытый чемпионат Пензенской области по боевому самбо для Кузнецка стал традиционным турниром. В 2017 году соревнования оказались наиболее представительными. В Кузнецк приехали более 100 спортсменов. Среди них было немало титулованных - победителей всероссийских и международных соревнований.

«Состав действительно сильный. Приехали ребята с разных городов: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта. На этих соревнований нет легких весовых категорий, где можно пройти быстро. Здесь придется бороться за победу до конца», - рассказал чемпион Европы по панкратиону среди юниоров, победитель первенства Пензенской области по боевому самбо Арсений Кондрашин.

Кроме хозяев ковра, за победу боролись спортсмены из Пензы, Самарской, Ульяновской областей и Мордовии.

«Очень рад, что нам доверено провести эти соревнования. Мы постарались принять все меры, чтобы организация была на высоком уровне. Хотел бы пожелать участникам хороших боев и роста спортивного мастерства», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Я рад, что год от года растет количество участников соревнований и их уровень», - поделился председатель федерации самбо Пензенской области Сергей Малахов.

Победители и призеры определялись в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше. В поединках юниоров четыре из семи золотых медалей достались спортсменам из Кузнецка.

Более равная борьба шла среди взрослых. По совокупности завоеванных медалей в обеих возрастных категориях первое общекомандное место досталось хозяевам ковра. По итогам турнира будет сформирована команда Пензенской области, которая отправится на чемпионат Приволжского федерального округа по боевому самбо (0+).

Спорт

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