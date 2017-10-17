Кузнецкие спортсмены завоевали 4 золотые медали на соревнованиях по самбо

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17 октября 2017, 19:38Спорт
Спортсмены из Кузнецка заняли первое общекомандное место по итогам открытого чемпионата Пензенской области по боевому самбо. На высшую ступень пьедестала почета поднялись пятеро бойцов, подготовленных в спортивных клубах города. Победа им досталась в тяжелых поединках с сильнейшими спортсменами Приволжского федерального округа.
Открытый чемпионат Пензенской области по боевому самбо для Кузнецка стал традиционным турниром. В 2017 году соревнования оказались наиболее представительными. В Кузнецк приехали более 100 спортсменов. Среди них было немало титулованных - победителей всероссийских и международных соревнований.
«Состав действительно сильный. Приехали ребята с разных городов: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта. На этих соревнований нет легких весовых категорий, где можно пройти быстро. Здесь придется бороться за победу до конца», - рассказал чемпион Европы по панкратиону среди юниоров, победитель первенства Пензенской области по боевому самбо Арсений Кондрашин.
Кроме хозяев ковра, за победу боролись спортсмены из Пензы, Самарской, Ульяновской областей и Мордовии.
«Очень рад, что нам доверено провести эти соревнования. Мы постарались принять все меры, чтобы организация была на высоком уровне. Хотел бы пожелать участникам хороших боев и роста спортивного мастерства», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
«Я рад, что год от года растет количество участников соревнований и их уровень», - поделился председатель федерации самбо Пензенской области Сергей Малахов.
Победители и призеры определялись в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше. В поединках юниоров четыре из семи золотых медалей достались спортсменам из Кузнецка.
Более равная борьба шла среди взрослых. По совокупности завоеванных медалей в обеих возрастных категориях первое общекомандное место досталось хозяевам ковра. По итогам турнира будет сформирована команда Пензенской области, которая отправится на чемпионат Приволжского федерального округа по боевому самбо (0+).
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