Кузнецкие спасатели устранили последствия условного паводка

В городе Кузнецке Пензенской области прошли командно-штабные учения подразделений, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки прошла проверка готовности сил и средств гражданской обороны. Участники устраняли последствия условной аварии на газонаполнительной станции и наводили лодочную переправу.

В Кузнецке начался паводок. Разлив вешних вод сразу же ощутили жители 65 домов. Вода прибывала настолько быстро, что эвакуация людей из затопленного района стала возможной только на лодках. Такой была легенда учений, в которых приняли участие силы подразделений гражданской обороны. Согласно сообщению, условное подтопление возникло в районе моста по улице Пролетарской. Это место в Кузнецке считается самым опасным в плане возможности быстрого подъема талых вод и их распространения к близлежащим домам. Оперативный штаб развернули в школе №4.

«В первую очередь организуется эвакуация людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, - больных, беременных и инвалидов. Необходимо оценить обстановку, и, в случае необходимости или угрозы повреждения сетей, произвести их отключения», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

В учениях приняли участие сотрудники управления по делам ГО и ЧС города Кузнецка, работники коммунальных служб, пожарные, полицейские и врачи. Спасатели сразу приступили к возведению дамб из мешков с песком, откачке воды из затопленных домов. Чтобы не допустить человеческих жертв, представителям разных служб пришлось работать сообща. Насколько грамотно они это делали, решать людям в погонах.

«Учения проходили в соответствии с планом, утвержденным губернатором. Они направлены на тренировку кузнецкой городской подсистемы РС ЧС. В целом, считаю, что все работает хорошо. На подведении итогов более подробно остановимся на всех моментах», - рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Павел Орлов.

«Требуется обучения и проверка знаний. Основное, на что мы рассчитываем, это оказание методической помощи со стороны главного управления МЧС по Пензенской области в части подготовки людей, подсказок, если мы где-то, что-то упустили», - сказал Владимир Трошин.

В Кузнецке уверены, что в случае возникновения реальной угрозы, подразделения гражданской обороны смогут быстро с ней справиться. При необходимости на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций могут быть направлены 1700 человек и 168 единиц техники.