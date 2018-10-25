Кузнецкие школьники вступили в ряды юнармейцев

Более полусотни школьников Кузнецкого района Пензенской области пополнили ряды юнармейцев. Это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное по инициативе ДОСААФ. Торжественный прием в ряды движения прошел на базе кузнецкой школы №14 имени 354-й стрелковой дивизии.

В спортивном зале собрались мальчишки и девчонки, в основном, учащиеся седьмых-восьмых классов.

«Я должна быть ответственной, сильной, умной, участвовать в соревнованиях и отвечать за свои поступки», - сказала учащаяся школы №14 Арина Карпова.

Как и любое военизированное мероприятие, посвящение в ряды общественного патриотического движения началось с выноса флагов: Российской Федерации и 354-й стрелковой дивизии, чье имя носит школа. Напутствовали будущих юнармейцев люди с военным прошлым. Они призвали ребят стремиться быть максимально полезным своему Отечеству, иметь твердые жизненные установки.

«Стране нужно, чтобы молодежь росла именно такой, какие цели ставит перед собой движение «Юнармии»: сильной, патриотичной, умной, физически и морально готовой к служению Отечеству», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Ребятам вручили значки юнармейцев. Теперь они смогут принимать участие в мероприятиях, организованных руководством движения. После окончания церемонии их пригласили на интерактивную выставку современного оружия.