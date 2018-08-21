Кузнецкие школьники прошли краткий курс молодого бойца

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21 августа 2018, 19:03Образование
Кузнецким юношам и девушкам дали в руки автоматы и винтовки. С учебным оружием они познакомились на специальных занятиях по теории и практике, которые провели инструкторы ДОСААФ Пензенской области. Школьники прошли краткий курс молодого стрелка по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.
В рамках регионального проекта «Меткий стрелок» ребят научили пользоваться учебными пневматической винтовкой ИЖ-38 и автоматом Калашникова.
«Чтобы взвести винтовку, надо переключить флажок вниз, затем снять пружину, под ее действием поршень сжимает воздух, и пулька из канала ствола вылетает в сторону мишени», - объяснил директор детско-юношеской спортивно-технической школы ДОСААФ Пензенской области Юрий Миронов.
Опытные инструкторы провели занятие в школе №14, которая носит имя 354-й стрелковой дивизии и является одним из центров военно-патриотического воспитания молодежи Кузнецка.
С наукой точно поражать мишени хорошо знаком Данила Клюев. За последние несколько месяцев участник стрелкового турнира показал неплохие результаты.
«Я чемпион России по полиатлону, соревнования проходили в Тамбове. Там мы участвовали в десяти дисциплинах, среди которых также строевая подготовка и сборка-разборка автомата», - рассказал он.
Организаторы турнира уверены, что занятия помогут и другим юным кузнечанам получить необходимые навыки для того, чтобы в будущем достичь успехов. Возраст участников команд - от 10 до 16 лет. Помимо Кузнецка, курсы молодого стрелка уже прошли в Нижнем Ломове, Сердобске, Каменке, и Пензе.
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