01 декабря 2017, 19:25Образование В Кузнецке дети представили свои модели на фестивале робототехники В городе Кузнецке Пензенской области прошел фестиваль робототехники. Свои действующие модели в стенах лицея №21 представили 50 школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. По мнению организаторов, уровень робототехнической мысли у юных конструкторов и инженеров по сравнению с 2016 годом заметно вырос.

Братья-близнецы - самые юные участники фестиваля робототехники. Воспитанники детского сада еще только осваивают науку собирать машины. Некоторые детали созданного ими механизма они называют просто: «крутилка», «вертелка» и так далее. Участники постарше представили более сложные модели. Например, этот управляемый гусеничный робот по имени «Курган».

Фестиваль робототехники проводится в Кузнецке во второй раз. Многие его участники, несмотря на юный возраст, уже конструкторы с опытом.

Спирограф, сортировщик, прядильный станок. Участники фестиваля показали, что они способны одинаково успешно создавать роботов, которые предназначены для использования в различных областях жизни. Организаторы отмечают, что с каждым годом интерес подрастающего поколения к робототехнике заметно растет.

«Очень много ходит народа. У детей идет техническое и конструкторское развитие. Ребята выросли в своих поделках. Конструкции уже не только инженерные, но и много программируемых», - рассказал преподаватель робототехники лицея №21 Кузнецка Алексей Кузнецов.

Каждую работу оценивало жюри. Создатели лучших робототехнических моделей получили награды от организаторов «Робофеста».

Образование

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