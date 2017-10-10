10 октября 2017, 18:57Общество Кузнецкие школьники посадили цветы у храма Казанской иконы Божьей матери Осень - не помеха озеленению. В Кузнецке Пензенской области школьники стали участниками экологической акции. Они посадили цветы у храма Казанской иконы Божьей Матери.

Кузнецкие старшеклассники из школы №6 приняли участие в озеленении родного города. Школьники высадили цветы у храма Казанской иконы Божьей матери. Экологическую акцию организовал городской экологический совет. Посадочный материал купили на средства прихода.

Школьники высадили нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Участники и организаторы акции уверены, что это поможет сделать храм еще красивее.

«Мы приняли решение, что будем создавать клумбы на заборах. Балконные ящики, в которые высаживаются цветы, как раз и будут являться составляющей благоукрашения этой зоны», - рассказал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Протоиерей Сергий Сидоров.

Плоды трудов школьников кузнечане смогут увидеть весной. Участники городского экологического движения намерены провести акции по озеленению и в других районах Кузнецка.

Общество

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