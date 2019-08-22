Кузнецкие дачники представили плоды своего труда

В городе Кузнецке Пензенской области состоялся традиционный праздник «Яблочный спас». Садоводы представили плоды своего труда в парке «Нескучный сад».

Капуста - не только вкусный овощ, но и прекрасный материал для поделок у творческих людей. В умелых руках воспитанниц детской школы искусств выращенные на своих участках овощи превращались, например, в веселого зайца, миниатюрного пуделя или в яблочное дерево.

«Туловище и голова сделаны из двух кочанов, уши вырезаны из листочков, бусы - из помидоров черри, руки и ноги - из кабачка», - рассказали участницы праздника Екатерина и Ирина Кустовы.

На празднике присутствовали и опытные дачники, которым не грозит неурожай. Они способны вырастить любимые овощи и фрукты, невзирая на погоду. Многих объединил клуб «Наш сад и огород», который уже 20 лет действует при центральной городской библиотеке.

«У нас можно увидеть не только овощи, но и необыкновенные фрукты и цветы, которые сложно вырастить. Мы каждый третий четверг месяца встречаемся в стенах библиотеки и проводим обзоры периодической печати, а летом у нас - выездные заседания на участках садоводов», - сказала главный библиограф центральной библиотеки имени Радищева города Кузнецка Светлана Истрашкина.

Традиционно экологический совет города и организация «Кузнецкое землячество» поощряют участников выставки. В этот раз отличившимся вручили почетные грамоты.

«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, мира, чтобы ваши дачи, приусадебные участки приносили только радость», - пожелал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов.

Организаторы подготовили для участников городского праздника «Яблочный спас» концерт. Своим творчеством собравшихся порадовали коллективы молодежного эстетического центра «Юность».