Кузнецкие приставы пытаются растрогать алиментщиков детскими рисунками

Судебные приставы города Кузнецка Пензенской области используют в своей повседневной службе нестандартные решения. Чтобы пробудить в должниках родительские чувства, они показывают им рисунки их родных детей. В один из таких трогательных рейдов вместе с людьми в погонах отправилась съемочная группа телеканала «Экспресс».

Должников не всегда удается застать дома. Тогда знакомым, соседям или просто в дверном проеме оставляют бумагу - повестку в межрайонный отдел. Хотя бывают случаи, когда и она не помогает: если разыскиваемый человек находится в другом регионе.

Подача заявления на алименты при совместном проживании хотя и встречается, но намного реже, чем стандартная ситуация, когда родители ребенка проживают раздельно. В истории с одним из мужчин все не так плохо. Он официально работает, из зарплаты вычитаются текущие алименты, но у него есть и другие долги, которые тоже нужно гасить.

Чтобы убедить заплатить алименты, приставы не перестают взывать к совести и родительским чувствам должников. На этот раз вместо слов об обязанностях им показывали рисунки. Например, жительнице Кузнецка от двух сыновей.

«Может, это заставит ее вспомнить о своих детях, которые ждут маму, им нужна поддержка, хотя бы потому, что скоро 1 сентября, ребята пойдут в школу», - сказал судебный пристав-исполнитель кузнецкого МРО УФССП России по Пензенской области Анатолий Фураев.

Но молодая мама проигнорировала требование о перерегистрации. Так что это явно не последний к ней визит представителей закона.

«Она обращается практически каждый месяц. Придет, возьмет два направления на работу, покажет их приставам, что ищет работу, и, даже не отправляясь на собеседование, забрасывает все и больше не приходит», - прокомментировала заместитель директор Центра занятости населения Кузнецкого района Оксана Клименко.

На данный момент в межрайонном отделе судебных приставов - 660 исполнительных производств на 45 миллионов рублей. Постепенно эта цифра снижается - благодаря подобным еженедельным рейдам.