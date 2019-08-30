Кузнецкие педагоги обсудили реализацию нацпроекта «Образование»

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30 августа 2019, 19:19Образование
В городе Кузнецке Пензенской области перед началом нового учебного года прошла традиционная педагогическая конференция. Темой пленарного заседания стала реализация национального проекта «Образование»: от развития личности к процветанию города».
Перед началом общегородского педсовета педагогам предложили выполнить задания - смешать разноцветные жидкости в пробирках или попытаться собрать настольных роботов. На соседней площадке школьники показывали и рассказывали, как они снимают мультфильмы.
Местом встречи учителей из разных школ Кузнецка стало фойе творческого центра «Родина». Внимание к проблемам, которые решает педагогическое сообщество, проявляют многие жители Кузнецка, в том числе - руководство города.
«Пройдя по выставке, присутствуя в этом зале, чувствуется положительная аура. Это будет хорошим залогом к началу нового учебного года», - отметил заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.
«Наша задача - дать азы академических знаний, научить общаться, думать, взвешивать, реализовывать свои таланты. Кто, если не мы?» - сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.
Труд десятков кузнецких педагогов отметили грамотами и благодарственными письмами от Минобра страны и Пензенской области. Также участники конференции смогли ознакомиться с новыми наработками образовательных учреждений Кузнецка.
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