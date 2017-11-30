30 ноября 2017, 19:01Спорт Кузнецкие малыши сдали нормативы ГТО В городе Кузнецке Пензенской области малыши сдали нормативы ГТО. Воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений проверили на силу рук и ног, гибкость, меткость и быстроту. Испытания прошли в ходе второго этапа фестиваля «ГТО начинается в детском саду» (0+).

Предписанные для их возраста нормативы ГТО выполняли 50 юных жителей Кузнецка. Мальчишки и девчонки представляли пять городских детских садов, где имеется необходимая база для подготовки и сдачи комплекса.

«Скоро Новый год, и я думаю, что сегодня многие сделают себе задел на хороший подарок от Деда Мороза. Потому что я уверен, что мамы с папами за это поощрят детей. С Дедом Морозом переговорят, чтобы он спортивное рвение оценил», - предположил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Это тот случай, когда главное - участие. Защищать честь своего детского сада для ребят - уже достижение. На дошкольников распространяются все требования, которые необходимо выполнить прежде, чем приступить к сдаче нормативов всероссийского комплекса.

«Во-первых, каждый из них зарегистрировался на сайте ГТО. Во-вторых, они прошли медицинский допуск», - пояснила руководитель центра тестирования ГТО Кузнецка Светлана Савкина.

Второй этап фестиваля «ГТО начинается в детском саду» включает в себя пять нормативов. Это прыжок в длину с места, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, метание мяча в цель и наклон вперед из положения стоя.

«Следующим этапом фестиваля будет сдача нормативов по плаванию, где дети должны будут проплыть от 12 до 15 метров. Этап будет проходить через две недели в детском саду №27. И заключительный этап - лыжная гонка», - рассказал начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Кузнецка Алексей Салмин.

Также власти Кузнецка планируют организовать совместную для детей и их родителей сдачу нормативов ГТО. Соответствующая работа в детских садах уже началась.

Спорт

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