Кузнецкие гимнасты одержали победу в межрегиональном турнире

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05 ноября 2019, 19:41Спорт
В Кузнецке прошел традиционный межрегиональный турнир по спортивной гимнастике. За медали турнира в многоборье и в отдельных видах боролись сильнейшие атлеты Поволжья из Пензы, Самары, Саратова, Сызрани и Оренбурга.
В спортивном зале детско-юношеской школы №1 собрались сильнейшие гимнасты Поволжья. Всего - порядка 100 человек. Самый многочисленный состав участников выставили хозяева турнира, для которых эти состязания стали одними из самых важных в сезоне. Соперничество с представителями ведущих спортшкол округа позволяет повышать уровень мастерства.
«Начиная со второго юношеского разряда и до звания кандидата в мастера спорта, нужно выучить много элементов, порядка десяти, и выполнить произвольную программу», - рассказал главный судья соревнований Анатолий Старостин.
В ходе двухдневного турнира были разыграны несколько десятков комплектов наград как в многоборье, так и в отдельных видах. Практически повсеместно на победу претендовали кузнечане. Это результат работы шести тренеров-преподавателей, а также укрепления материально-технической базы отделения.
«Федерация гимнастики Пензенской области выделила новые снаряды. Благодаря поддержке администрации города получили оборудование. Это сказалось на наших результатах. В 2019 году две девочки получили звания мастеров спорта», - сказал директор детско-юношеской спортивной школы №1 Кузнецка Святослав Самохвалов.
На межрегиональном турнире в общекомандном зачете победу одержали воспитанники кузнецкой школы спортивной гимнастики.
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