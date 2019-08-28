Кузнецкие экологи привезли на акцию в Пензу тонну батареек

«Батарейки могут быть переработаны». Такой девиз нанесен на специальный контейнер, который установили в Пензе в рамках проведения всероссийской акции «Неделя сбора батареек» (0+). Напомним, в начале августа Госдума приняла закон о создании единой системы обращения с отходами первого и второго классов опасности, к которым относятся батарейки и аккумуляторы. В Пензе экологический сбор стартовал на улице Московской.

Чтобы не нанести вред природе, пензенцы спешат сдать использованные батарейки в контейнер, который установили в центре города. Доказано, что переработка - это самый экологичный способ утилизации таких отходов.

«Батарейки являются источником различных видов вторичного сырья, которое используется при переработке, начиная от производства карандашей и заканчивая металлургией. Если их выбрасывать совместно с твердыми коммунальными отходами, то они наносят существенный вред окружающей среде, потому что содержат различные химические вещества, тяжелые металлы», - рассказал заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов.

В экобокс можно приносить не только использованные батарейки, но также электронику, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков, правда, запрещено выбрасывать ртутьсодержащие лампы и градусники.

Студенты-активисты кузнецкого экологического совета активно поддержали акцию «Неделя сбора батареек». В их мешках и коробках было около тонны опасных отходов.

«Подключились школы, детские сады, колледжи, и количество батареек стало увеличиваться в арифметической прогрессии, поэтому мы были вынуждены приехать сюда. Все заинтересованы, чтобы отрава не попала ни в землю, ни в воздух, ни в воду», - сказал председатель общественного экологического совета Кузнецка Владимир Шувалов.

По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн опасных отходов. Эксперты подсчитали, что благодаря участникам акции, которая пройдет, как минимум, в 30 городах страны, безопасно утилизируют около 38 миллионов батареек и аккумуляторов. После завершения сбора содержимое контейнера отправят на челябинский завод.