Кузнецкие дорожники готовы к холодам

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29 октября 2019, 19:23Общество
В Кузнецке проверили технику, которая будет зимой бороться с заносами на дорогах.
До начала снегопадов и метелей остается все меньше времени. Однако автолюбителей из Кузнецка это не должно пугать. Дороги при любой погоде останутся проезжими. Готовность к зиме коммунальщики продемонстрировали на смотре техники. Большая часть машин на службе - не первый год. Однако автопарк постепенно обновляется.
«В прошлом году приобрели трактор, в этом прошел конкурс по пескоразбрасывательному оборудованию на КамАЗ. Я думаю, что обновление парка будет постоянно происходить», - отметил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.
В преддверии зимы в распоряжении дорожников - 28 единиц техники: грейдеры, спецмашины для разбрасывания песка, погрузчики и самосвалы. Также кузнечане подчеркнули, что пескосоляной смеси, которую уже заготовили, хватит на всю зиму.
В 2019 году этому уделили больше внимания: увеличили количество техники, посмотрели техническую готовность машин. Это действительно наша гордость, наша дорожная «гвардия», - сказал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.
С началом выпадения осадков зимой кузнецкие дорожники перейдут на шестидневную рабочую неделю. При непогоде водители спецтехники будут трудиться в две смены. При этом их рабочий день будет начинаться в три часа утра.
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