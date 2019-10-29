Кузнецкие дорожники готовы к холодам

В Кузнецке проверили технику, которая будет зимой бороться с заносами на дорогах.

До начала снегопадов и метелей остается все меньше времени. Однако автолюбителей из Кузнецка это не должно пугать. Дороги при любой погоде останутся проезжими. Готовность к зиме коммунальщики продемонстрировали на смотре техники. Большая часть машин на службе - не первый год. Однако автопарк постепенно обновляется.

«В прошлом году приобрели трактор, в этом прошел конкурс по пескоразбрасывательному оборудованию на КамАЗ. Я думаю, что обновление парка будет постоянно происходить», - отметил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.

В преддверии зимы в распоряжении дорожников - 28 единиц техники: грейдеры, спецмашины для разбрасывания песка, погрузчики и самосвалы. Также кузнечане подчеркнули, что пескосоляной смеси, которую уже заготовили, хватит на всю зиму.

В 2019 году этому уделили больше внимания: увеличили количество техники, посмотрели техническую готовность машин. Это действительно наша гордость, наша дорожная «гвардия», - сказал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

С началом выпадения осадков зимой кузнецкие дорожники перейдут на шестидневную рабочую неделю. При непогоде водители спецтехники будут трудиться в две смены. При этом их рабочий день будет начинаться в три часа утра.