Кузнецкие дети получат новогодние подарки от благотворителей

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21 ноября 2019, 19:06Общество
В городе Кузнецке Пензенской области объявлена благотворительная акция (0+). Ее цель - обеспечить нуждающиеся семьи с детьми новогодними подарками.
Без новогоднего подарка не должен остаться ни один кузнецкий ребенок из малообеспеченной семьи. Такую цель поставили перед собой в городском управлении социальной защиты населения. Жителям Кузнецка предлагают внести свой вклад в благое дело в рамках акции «Новый год - вместе».
«Информация о ее проведении размещена во всех печатных средствах массовой информации. Желающие принять участие могут обратиться в отдел соцзащиты города», - сказала начальник управления социальной защиты населения администрации Кузнецка Ирина Мажаева.
Сотрудникам органов соцзащиты хорошо известно, кто нуждается в помощи в первую очередь. Основные категории - семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Круг людей, которые охотно принимают участие в добром деле, сформировался во время проведения предыдущих аналогичных акций. Последний раз неравнодушные кузнечане помогали собрать ребят в школу.
«Наш отдел поддерживают администрация, депутатский корпус, бизнесмены, руководители различных учреждений и предприятий. Также с каждым годом увеличивается количество жителей города, которые участвуют в акции», - рассказала Ирина Мажаева.
Собранные подарки будут вручены детям в канун новогодних праздников. В 2018 году их получили более 1000 юных кузнечан.
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