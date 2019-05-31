Кузнецкие борцы подвели итоги года

В городе Кузнецке Пензенской области состоялся борцовский бал. Так называется мероприятие, на котором по окончании каждого учебного года подводятся спортивные итоги. На протяжении уже двух десятков лет на балу чествуют отличившихся воспитанников школы греко-римской борьбы и всех, кто причастен к развитию в регионе этого вида спорта.

Десятки спортсменов - от начинающих до ветеранов. Борцовский бал, - пожалуй, единственное собрание в году, на котором воспитанники кузнецкой школы греко-римской борьбы и их наставники предстают перед публикой в полном составе.

«Борцовский бал - это старая традиция. Мы почитаем людей, которые раньше занимались этим видом спорта и тех, кто сейчас, подводим итоги соревнований», - сказал воспитанник школы греко-римской борьбы Кузнецка Руслан Бибарсов.

За минувший учебный год кузнечане одержали множество побед и стали призерами всероссийских турниров в Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе, Архангельске, Самаре, Сызрани, Тамбове и Оренбурге.

«Были выиграны с явным преимуществом областные старты по куреш, вольной и греко-римской борьбе среди юношей, юниоров и взрослых спортсменов. Принесли в копилку 91 золотую медаль, 77 серебряных и 163 бронзовых», - рассказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе Павел Лопатинский.

За год 22 спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Трое борцов регулярно выезжали на сборы национальной юношеской и юниорской команд страны. Такие итоги - предмет гордости не только школы, но и всего Кузнецка в целом.

«Греко-римская школа воспитывает настоящих мужчин, патриотов, бойцов. Уверен, что ее будущее - хорошее, крепкое и надежное. Со своей стороны приложу все силы, чтобы поддержать борцов во всех начинаниях теми возможностями, которые есть у администрации города», - сказал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Победы на коврах - плод регулярных тренировок. Те, кто не пропустил ни одной из них по ходу сезона, на борцовском балу удостоились отдельных наград, а новички произнесли присягу.