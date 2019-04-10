Кузнецкие борцы подтвердили статус сильнейших в области

В Кузнецке впервые прошли чемпионат и первенство региона по татарской национальной борьбе куреш. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Пензы, Кузнецкого, Мокшанского и других районов области.

Секундная потеря концентрации, и один из борцов оказывается прижатым лопатками к татами. В Кузнецке, где традиционно готовят сильных борцов греко-римского стиля, теперь прописался и корэш. Спутать этот вид национальной борьбы тюркских народов с другими единоборствами сложно. Главное правило - всегда держаться за пояс соперника. Именно с его помощью спортсмены проводят броски, стараются контролировать свое положение и нейтрализовать атаки.

«Пришел в корэш из греко-римской борьбы, где я научился красивым, зрелищным броскам. Для победы нужно стремление, сила и ловкость», - сказал мастер спорта по греко-римской борьбе, призер международных соревнований по корэш Александр Силаев.

Участниками чемпионата и первенства Пензенской области стали порядка 100 спортсменов. Наибольшее представительство было у кузнечан. Именно они считались основными фаворитами. Кроме хозяев турнира, участие в схватках приняли борцы из Пензы, Кузнецкого, Городищенского, Иссинского, Мокшанского районов. Они состязались в девяти весовых категориях. Соревнования проходили по правилам татарской разновидности единоборства. В отличие от других, борьба проходит без использования приемов, задействующих ноги.

«Для наших борцов и тренеров, которые достигли больших результатов в греко-римской борьбе, будет проще в этом виде спорта показать результаты и прославить себя, город и область», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Очень благодарен Сергею Александровичу за теплый прием и возможность провести сегодняшние соревнования», - сказал председатель национальной татарской культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

Местные борцы подтвердили статус фаворитов. Кузнечанам не было равных во всех весовых категориях чемпионата и первенства Пензенской области по корэш.