Кузнецкие борцы готовятся к первенству области

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14 августа 2018, 18:14Спорт
В городе Кузнецке Пензенской области в самом разгаре учебно-тренировочные сборы ведущих борцов греко-римского стиля. Они проходят на базе отделения спортивной борьбы ДЮСШ №2. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Борец» к новому сезону усиленно готовятся 110 юных кузнечан.
Цель сборов - повысить общефизическую и специальную подготовку борцов. Методика занятий рассчитана на выработку необходимых спортсменам качеств. Например, уличные упражнения со штангой, гирями, по словам тренера, воспитывают выносливость и формируют специальную взрывную технику.
«Тренировки проходят дважды в день. Утренние - со штангой, вечерние - на ковре. Два раза в неделю - среду и субботу - выезжаем на кроссовую подготовку на Белое озеро. Такой режим действует уже на протяжении многих лет, и он дает очень хорошие результаты», - рассказал старший тренер Павел Лопатинский.
Наиболее подготовленные спортсмены 16 августа примут участие в первенстве области по вольной борьбе (0+). А в конце августа пятерка лучших отправится в Нижний Новгород. Там пройдет турнир, на котором будут отбирать кандидатов в национальную сборную (0+).
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