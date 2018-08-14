Кузнецкие борцы готовятся к первенству области

В городе Кузнецке Пензенской области в самом разгаре учебно-тренировочные сборы ведущих борцов греко-римского стиля. Они проходят на базе отделения спортивной борьбы ДЮСШ №2. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Борец» к новому сезону усиленно готовятся 110 юных кузнечан.

Цель сборов - повысить общефизическую и специальную подготовку борцов. Методика занятий рассчитана на выработку необходимых спортсменам качеств. Например, уличные упражнения со штангой, гирями, по словам тренера, воспитывают выносливость и формируют специальную взрывную технику.

«Тренировки проходят дважды в день. Утренние - со штангой, вечерние - на ковре. Два раза в неделю - среду и субботу - выезжаем на кроссовую подготовку на Белое озеро. Такой режим действует уже на протяжении многих лет, и он дает очень хорошие результаты», - рассказал старший тренер Павел Лопатинский.

Наиболее подготовленные спортсмены 16 августа примут участие в первенстве области по вольной борьбе (0+). А в конце августа пятерка лучших отправится в Нижний Новгород. Там пройдет турнир, на котором будут отбирать кандидатов в национальную сборную (0+).