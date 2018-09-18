Кузнецкие активисты ликвидировали проблемные свалки города

В городе Кузнецке Пензенской области активисты ликвидировали сразу несколько несанкционированных свалок за один день. На уборку вышли школьники, студенты и представители экологических организаций. Места для проведения общегородского «Дня чистоты» в рамках международной акции «Сделаем» выбрали самые проблемные.

«Мы объявили в городе «День чистоты» и «День реки Труев», также в эту акцию включили уборку родников, потому что очищали их уже несколько раз, но, к сожалению, люди не перестают мусорить», - сказала председатель экологического совета при администрации Кузнецка Владимир Шувалов.

Одной из первых активисты ликвидировали свалку в западном микрорайоне недалеко от девятого филиала центральной городской библиотеки. Местом массового скопления мусора стала некогда хоккейная коробка. Еще пару лет назад площадка была одним из любимых мест отдыха местной молодежи. Бурьян скосили работники муниципального предприятия «Зеленый город», убрать мусор вызвались библиотекари и восьмиклассники школы №5.

«Благодаря таким акциям, мы не просто убираем мусор, а, в первую очередь, стараемся привить людям культуру чистоты, показывая своим примером, что в таком городе лучше жить», - отметил председатель кузнецкого отделения Русского географического общества, куратор молодежного экологического движения «Новая волна» Денис Воронин.

Активисты надеются, что когда-нибудь количество экологических акций перерастет в качество. В первую очередь - изменится отношение местных жителей к состоянию окружающей среды.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем и дальше работать с населением, чтобы привить людям любовь к чистоте», - сказала участница экологического движения «Зеленая волна» Алена Белова.

Всего в «День чистоты» силами активистов в Кузнецке были очищены от несанкционированных свалок порядка десятка территорий.