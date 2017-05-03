Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 мая 2017, 14:29Культура
«Нас «Родина»-мать зовет!» - так назывался вечер, посвященный 35-летию ведущего учреждения культуры города Кузнецка Пензенской области. Сотрудники муниципального творческого центра «Родина» принимали поздравления и радовали публику своими талантами.
Муниципальный творческий центр «Родина» - главная сцена Кузнецка. На ней проходят основные события культурной жизни города. В его стенах занимаются ведущие творческие коллективы. В 2017 году учреждение культуры отмечает 35-летие. В 1982 году горисполком Кузнецка принял решение построить дом культуры. Первым директором учреждения стал Валерий Краснов.
«Эта «Родина» - моя вторая родина. Первая – город Саратов, вторая - это город Кузнецк», - сказал он.
Несмотря на солидный для учреждения возраст, у его сотрудников большие планы на будущее. Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о скором ремонте здания и благоустройстве прилегающей территории. На торжественном вечере по случаю юбилея он подчеркнул, что главным богатством «Родины» были и остаются люди, которые там работают.
«К 35-летию «Родины» эти традиции сформировались. Они живут, и я уверен, что они дальше будут развиваться и приумножаться. Пусть эти традиции укрепляют и украшают город, делают его культурнее, богаче и светлее», - пожелал Сергей Златогорский.
«Мне сегодня хотелось огромное спасибо сказать коллективу. Это мои первые помощники, это очень работоспособный коллектив, которому по плечу решать самые невероятные задачи», - отметила начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.
Праздник продолжился концертом творческих коллективов центра «Родина».
03 мая 2017, 15:33Для пензенцев составлена программа мероприятий на 9 Мая
03 мая 2017, 14:59В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную
03 мая 2017, 14:29Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие
03 мая 2017, 14:17Пензенская область – в лидерах по выпуску алкогольной продукции
03 мая 2017, 14:02На ул. Ладожской иномарка сбила парня
03 мая 2017, 13:40В Пензе стартовал автопробег по дорогам «Бессмертного полка»
03 мая 2017, 13:33В центре Пензы вновь появились несовершеннолетние «благотворители» - Шарипков
03 мая 2017, 13:08Из Пензы в Москву будет летать новый тип самолетов