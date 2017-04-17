Кузнецкая чиновница «пробила» сыну жилье по соцпрограмме

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17 апреля 2017, 17:52Криминал
Бывшую главу администрации районного поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области признали виновной в мошенничестве и в покушении на дачу взятки.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, женщина предоставила фиктивные документы, на основании которых ее сын был включен в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе - молодых семей.
В итоге региональный минсельхоз предоставил социальную выплату - 524 300 рублей на строительство жилья в селе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Кроме того, обвиняемая подготовила два договора социального найма, в которые внесла заведомо ложные сведения о предоставлении ее родственникам жилого дома на основании договора социального найма, расположенного на территории Кузнецкого района. В дальнейшем ее родственники были зарегистрированы по данному адресу, но фактически никогда не проживали», - отметили в ведомстве.
Этот дом в муниципальной собственности не числился, а его реальный собственник не знал о том, что у него прописаны посторонние лица.
Женщина знала, что в отношении нее проводится проверка полицейским, она пыталась передать ему 20 000 рублей в качестве взятки, но сотрудник полиции пресек ее незаконные действия.
Женщина в ходе следствия возместила ущерб в полном объеме.
Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, а также запретил занимать должности в органах местного самоуправления на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
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