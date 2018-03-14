14 марта 2018, 11:34Криминал

Кузнечанку подозревают в организации подпольных азартных игр

Жительницу города Кузнецка Пензенской области подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина купила и установила несколько игровых автоматов в домах на улице Московской и улице Белинского в городе Кузнецке. Она наняла сотрудников, чтобы те обслуживали посетителей, и стала получать доход.

Оборудование изъяли в ходе проверки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Кузнечанке может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот- https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-602976/

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