Кузнечанку подозревают в организации подпольных азартных игр

Жительницу города Кузнецка Пензенской области подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина купила и установила несколько игровых автоматов в домах на улице Московской и улице Белинского в городе Кузнецке. Она наняла сотрудников, чтобы те обслуживали посетителей, и стала получать доход.

Оборудование изъяли в ходе проверки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Кузнечанке может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».