Кузнечанку подозревают в организации подпольных азартных игр

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14 марта 2018, 11:34Криминал
Жительницу города Кузнецка Пензенской области подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина купила и установила несколько игровых автоматов в домах на улице Московской и улице Белинского в городе Кузнецке. Она наняла сотрудников, чтобы те обслуживали посетителей, и стала получать доход.
Оборудование изъяли в ходе проверки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Кузнечанке может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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