Кузнечанка зарезала дочь из-за обвинений в аморальном образе жизни - прокуратура

В ходе расследования установлено, что в начале февраля к женщине пришла в гости 33-летняя дочь. Во время застолья они поссорились из-за того, что мать якобы ведет аморальный образ жизни, нигде не работает, часто выпивает, надолго уходит из дома. Молодая кузнечанка обвинила ее также в своих жизненных неудачах.

На такие заявления женщина разозлилась не на шутку. Она взяла нож и вонзила его больше сорока раз в дочь. Несчастная погибла, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении кузнечанки направили в суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».