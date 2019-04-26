Кузнечанка зарезала дочь из-за обвинений в аморальном образе жизни - прокуратура

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26 апреля 2019, 15:04Криминал
В городе Кузнецке Пензенской области 69-летнюю местную жительницу обвинили в убийстве родной дочери. Дело направили в суд.
В ходе расследования установлено, что в начале февраля к женщине пришла в гости 33-летняя дочь. Во время застолья они поссорились из-за того, что мать якобы ведет аморальный образ жизни, нигде не работает, часто выпивает, надолго уходит из дома. Молодая кузнечанка обвинила ее также в своих жизненных неудачах.
На такие заявления женщина разозлилась не на шутку. Она взяла нож и вонзила его больше сорока раз в дочь. Несчастная погибла, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении кузнечанки направили в суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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