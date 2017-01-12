12 января 2017, 13:57Криминал Кузнечанка забила мужа скалкой за пьянство В городе Кузнецке Пензенской области 49-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти мужу.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина, между кузнечанкой и ее экс-супругом регулярно проходили ссоры из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным.

31 декабря 2016 года в ходе очередного конфликта женщина ударила мужчину скалкой по голове.

«От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы 55-летний потерпевший скончался через несколько дней. Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления», - пояснила Людмила Фомина.

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются, расследование продолжается. Женщина заключена под стражу.

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