Кузнечанка возмущена горами мусора по дороге в Злобинку

Жительница города Кузнецка Пензенской области в Сети рассказала о «мусорном ужасе» по дороге в село Злобинка.

Фото свалок появилось в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Давно хотела выложить, чтобы показать, как люди относятся к природе. Вот такой мусорный ужас творится по дороге в Злобинку. Выкидывают все: обувь, одежду, мебель, пластик. Пусть тем, кто это выбрасывает, будет стыдно», - написала автор снимков.

Подписчиков группы увиденное возмутило.

«Если бы у этих людей были совесть и стыд, то они бы свой мусор так не бросали. Так что, думаю, им абсолютно до лампочки», - отметила Наталья.

Пользователь Андрей поделился своими фотографиями гор мусора, запечатленных недалеко от Злобинки.

Информагентство готовит официальный запрос в администрацию Кузнецкого района.

Ранее «Пенза-Пресс» писало о другой свалке - на берегу Сурского водохранилища отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Подробнее о проблеме можно почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».