Кузнечанка возмущена горами мусора по дороге в Злобинку

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01 августа 2019, 10:32Общество
Жительница города Кузнецка Пензенской области в Сети рассказала о «мусорном ужасе» по дороге в село Злобинка.
Фото свалок появилось в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
«Давно хотела выложить, чтобы показать, как люди относятся к природе. Вот такой мусорный ужас творится по дороге в Злобинку. Выкидывают все: обувь, одежду, мебель, пластик. Пусть тем, кто это выбрасывает, будет стыдно», - написала автор снимков.
Подписчиков группы увиденное возмутило.
«Если бы у этих людей были совесть и стыд, то они бы свой мусор так не бросали. Так что, думаю, им абсолютно до лампочки», - отметила Наталья.
Пользователь Андрей поделился своими фотографиями гор мусора, запечатленных недалеко от Злобинки.
Информагентство готовит официальный запрос в администрацию Кузнецкого района.
Ранее «Пенза-Пресс» писало о другой свалке - на берегу Сурского водохранилища отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Подробнее о проблеме можно почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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