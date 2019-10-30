Кузнечанка воспользовалась гостеприимством знакомого и получила срок

14 сентября 2018 года кузнечанка пошла на рынок и встретила там знакомого. Мужчина пригласил ее в гости. Вместе они зашли в магазин, чтобы купить продукты и выпивку. Когда приятель расплачивался картой, женщина запомнила пин-код, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

После того, как пара выпила, мужчина уснул. Кузнечанка взяла его карту, сняла с нее 25 тысяч рублей, которые затем потратила на продукты и мобильный телефон. Ее знакомый обнаружил пропажу денег со счета в тот же день, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Женщину осудили за кражу. Ей назначили наказание – два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.