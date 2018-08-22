Кузнечанка спряталась от долгов у нового мужа

Жительница города Кузнецка Пензенской области накопила кредитов на 457 тысяч рублей, но оплачивать их не торопилась. Женщину объявили в розыск.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, 48-летняя кузнечанка уехала с постоянного места жительства, а также скрыла свой автомобиль Hyundai Getz. После постановления судебного пристава были начаты разыскные мероприятия.

Выяснилось, что женщина вышла замуж и переехала к новоиспеченному супругу. Там же обнаружилась и машина. На место приехал судебный пристав и немедленно арестовал иномарку, ее стоимость – 100 тысяч рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».