22 августа 2018, 16:38Общество

Кузнечанка спряталась от долгов у нового мужа

Жительница города Кузнецка Пензенской области накопила кредитов на 457 тысяч рублей, но оплачивать их не торопилась. Женщину объявили в розыск.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, 48-летняя кузнечанка уехала с постоянного места жительства, а также скрыла свой автомобиль Hyundai Getz. После постановления судебного пристава были начаты разыскные мероприятия.

Выяснилось, что женщина вышла замуж и переехала к новоиспеченному супругу. Там же обнаружилась и машина. На место приехал судебный пристав и немедленно арестовал иномарку, ее стоимость – 100 тысяч рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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