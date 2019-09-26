Кузнечанка пожаловалась на гигантские ямы вокруг детской площадки

Фотографии разрушенного асфальта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что на фото - дорога вокруг детской площадки по улицам Окстябрьской, 69 и Пушкина, 12.

«После дождя по дороге вообще пройти невозможно. До остановки приходится ходить через соседний двор, но и там не особо лучше ситуация», - написала она.

Информационное агентство «Пенза-пресс» готовит официальный запрос в администрацию Кузнецка, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, на сайте информагентства есть раздел под названием «Жалобная книга». В нем жители области могут задать интересующие их вопросы. «Пенза-Пресс» перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных проблем, пишет ИА «Пенза-Пресс».