Кузнечанка пожаловалась на гигантские ямы вокруг детской площадки

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26 сентября 2019, 15:04Общество
Жительница города Кузнецка Пензенской области рассказала в Сети о плачевном состоянии дороги.
Фотографии разрушенного асфальта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что на фото - дорога вокруг детской площадки по улицам Окстябрьской, 69 и Пушкина, 12.
«После дождя по дороге вообще пройти невозможно. До остановки приходится ходить через соседний двор, но и там не особо лучше ситуация», - написала она.
Информационное агентство «Пенза-пресс» готовит официальный запрос в администрацию Кузнецка, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, на сайте информагентства есть раздел под названием «Жалобная книга». В нем жители области могут задать интересующие их вопросы. «Пенза-Пресс» перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных проблем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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