Кузнечанка порезала собственного сына

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23 сентября 2019, 15:37Криминал
56-летнюю жительницу Кузнецкого района Пензенской области осудили за причинение вреда здоровью сына.
По данным пресс-службы Кузнецкого районного суда, в декабре женщина была дома вместе со своим пьяным сыном. Родственники поссорились. Мать схватила кухонный нож и несколько раз вонзила его в мужчину.
Потерпевший начал кричать, побежал в другую комнату и лег на диван. Женщина испугалась, оказала ему первую помощь и вызвала медиков. Через несколько минут к ней пришли полицейские. Кузнечанка рассказала им обо всем и написала явку с повинной. В суде она извинилась перед сыном.
В результате женщине назначили три года лишения свободы условно. Помимо этого, она должна заплатить фонду обязательного медицинского страхования 34996 рублей 73 копейки за лечение потерпевшего.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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