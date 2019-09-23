Кузнечанка порезала собственного сына

По данным пресс-службы Кузнецкого районного суда, в декабре женщина была дома вместе со своим пьяным сыном. Родственники поссорились. Мать схватила кухонный нож и несколько раз вонзила его в мужчину.

Потерпевший начал кричать, побежал в другую комнату и лег на диван. Женщина испугалась, оказала ему первую помощь и вызвала медиков. Через несколько минут к ней пришли полицейские. Кузнечанка рассказала им обо всем и написала явку с повинной. В суде она извинилась перед сыном.

В результате женщине назначили три года лишения свободы условно. Помимо этого, она должна заплатить фонду обязательного медицинского страхования 34996 рублей 73 копейки за лечение потерпевшего.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».