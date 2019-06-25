Кузнечанка перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Жительница города Кузнецка Пензенской области отдала мошенникам почти два миллиона рублей. На ее телефон позвонила девушка, она представилась сотрудницей Следственного комитета Москвы и сообщила о компенсации, которая якобы полагается женщине за купленные через интернет БАДы.

Девушка пояснила, что предварительно нужно оплатить страховку за исковое заявление, госпошлину, доставку денег курьерской службой и нанять адвоката.

«Затем звонившей срочно понадобилось, чтобы женщина прошла медицинский осмотр. Когда та сообщила, что не сможет этого сделать в отведенные сроки, лжесотрудница правоохранительных органов предложила ей это сделать за 132 тысячи рублей. Гражданка согласилась», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.



Меньше, чем за три недели женщина сделала несколько переводов на сумму более 1 млн 700 тысяч рублей для оплаты различных налогов и услуг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».