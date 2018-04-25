Кузнечанка лишилась денег при продаже недвижимости

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25 апреля 2018, 16:38Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
По данным полиции, житель Кузнецка на одном из сайтов разместил объявление о продаже дома, указав телефон для связи своей жены. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и сообщила, что хочет купить недвижимость. Женщина сказала, что хочет внести предоплату, для этого ей нужен номер банковской карты. Кроме того, она попросила кузнечанку подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций.
Следуя инструкции незнакомки, женщина перечислила 40 тысяч рублей на счет абонентского номера покупательницы. Это требовалось якобы для подтверждения платежных реквизитов. После этого телефон неизвестной отключился, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
48-летняя женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к данному преступлению, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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