Кузнечанка купила хлеб с живой начинкой

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07 мая 2019, 11:34Общество
Жительница Кузнецка Пензенской области рассказала в Сети о необычной покупке.
Фотографию хлеба, который она приобрела в местном магазине, женщина разместила группе соцсети «ВКонтакте».
«Купила славянский хлеб в ларьке на перекрестке улиц Минской, Октябрьской. Приятного аппетита», - написала кузнечанка.
Пользователи в комментариях посоветовали женщине вернуть хлеб в магазин. Но не обошлось и без шуток про мясную начинку. «Зато мясо бесплатно можно поесть», «белок полезен», «считай не просто хлеб, а с мясом», - писали местные жители.
Напомним, в случаях нарушения прав потребителей (к ним относятся и некачественные продукты) нужно обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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