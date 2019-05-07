Кузнечанка купила хлеб с живой начинкой

Фотографию хлеба, который она приобрела в местном магазине, женщина разместила группе соцсети «ВКонтакте».

«Купила славянский хлеб в ларьке на перекрестке улиц Минской, Октябрьской. Приятного аппетита», - написала кузнечанка.

Пользователи в комментариях посоветовали женщине вернуть хлеб в магазин. Но не обошлось и без шуток про мясную начинку. «Зато мясо бесплатно можно поесть», «белок полезен», «считай не просто хлеб, а с мясом», - писали местные жители.

Напомним, в случаях нарушения прав потребителей (к ним относятся и некачественные продукты) нужно обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».