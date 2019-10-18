Кузнечанка соврала полицейским, чтобы спасти любимого

В городе Кузнецке Пензенской области мужчина ударил ножом свою сожительницу и владелицу квартиры, к которой пара пришла в гости. Последняя скончалась от полученных травм на месте. Чтобы помочь возлюбленному избежать наказания, дама рассказала полицейским другую версию произошедшего.

Женщина будучи раненой постучала в квартиру полицейского. Пострадавшая 35-летняя женщина рассказала, что пришла в гости к своей знакомой - соседке стража порядка. В квартире находилось трое незнакомых мужчин, вместе с хозяйкой они распивали алкогольные напитки. В процессе застолья произошла ссора, которая переросла в поножовщину.

«В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что в квартире находилось только три человека. Это подтверждали бутылка водка и три рюмки. Установлено, что окно балкона было открыто, на основании этого сделаны предположения, что нож, которым, скорее всего, причинили телесные повреждения данным лицам, был выброшен во двор дома», - прокомментировал заместитель начальника ОМВД России по Кузнецку Сергей Загорнов.

Другая версия произошедшего появилась после задержания предполагаемого преступника - мужчины 1984 года рождения. Он рассказал, что вместе с сожительницей пришел в гости к знакомой. Во время распития спиртного мужчина попросил у хозяйки квартиры деньги для погашения кредитов, но она отказала.

«На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил на кухне нож и нанес им не менее трех ударов по телу женщины. В этот момент с балкона в комнату зашла сожительница обвиняемого и, увидев тело подруги с ножевыми ранениями, начала кричать на злоумышленника. Тот тем же ножом нанес ей один удар по телу. После причинения ранения он пытался оказать ей помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Впоследствии женщина была госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.