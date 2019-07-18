18 июля 2019, 19:26Общество

Кузнечанина задержали за долги по алиментам

Судебные приставы Кузнецкого района Пензенской области провели рейд по злостным неплательщикам алиментов. Некоторым пришлось письменно объяснять представителям власти, как они планируют погашать долги перед собственными детьми. Крайняя мера - заключение под стражу.

«Забирали три раза» - это означает, что в районном отделе службы судебных приставов один из жителей Кузнецка был уже трижды. Причем в один из визитов его заключили под стражу на десять суток. Причина - долги по алиментам. Квитанцию об их оплате 43-летний Владимир не сразу дал представителям власти. В бумаге значилась сумма - 600 рублей, но по закону в месяц он должен платить на содержание ребенка в разы больше.

Как приставы выяснили из диалога, сейчас мужчина живет в доме своей сестры, трудоустроиться официально ему так и не удалось: есть лишь подработка грузчиком. Оплата скромная - 800 рублей в неделю, да и занятость не ежедневная.

Говорить о том, интересуется ли он судьбой своей 11-летней дочери, в обычном диалоге Владимир отказался. А на вопрос приставов принимает ли он участие в воспитании своей дочери, нерадивому отцу все же пришлось ответить. Как выяснилось, бывшая жена и ребенок видятся с ним еженедельно.

Владимиру пришлось письменно объяснять, как он будет отдавать долг в 300 тысяч, но этого оказалось недостаточно: его в очередной раз забрали на беседу в районный отдел ФССП.

Только в Кузнецком районе судебные приставы ведут работу по 620 исполнительным производствам, что позволило взыскать с должников 7 миллионов 600 тысяч рублей.

Общество
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