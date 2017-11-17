17 ноября 2017, 17:59Общество Кузнечанина оштрафовали на 50 тыс руб за попытку подкупа 56-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По информации пресс-службы регионального СУ СК России, мужчина хранил у себя в домовладении в селе Монастырское охотничьи ружья ТОЗ-34 и ИЖ-43М, огнестрельный карабин «Browning Bar» и боеприпасы к ним. В ходе проверки 19 августа полицейский нашел их.

Из-за нарушения правил хранения оружия и патронов хозяину дома пришлось пойти с участковым в полицию, где он попытался дать ему взятку - 12 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении.

Полицейский отказался от денег.

Суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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