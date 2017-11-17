Кузнечанина оштрафовали на 50 тыс руб за попытку подкупа

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 ноября 2017, 17:59Общество
56-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.
По информации пресс-службы регионального СУ СК России, мужчина хранил у себя в домовладении в селе Монастырское охотничьи ружья ТОЗ-34 и ИЖ-43М, огнестрельный карабин «Browning Bar» и боеприпасы к ним. В ходе проверки 19 августа полицейский нашел их.
Из-за нарушения правил хранения оружия и патронов хозяину дома пришлось пойти с участковым в полицию, где он попытался дать ему взятку - 12 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении.
Полицейский отказался от денег.
Суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 ноября 2017, 19:43В Пензе артиллеристов поздравили с профессиональным праздником
17 ноября 2017, 19:39Пензенцы узнали, как открыть свое дело без финансовых рисков
17 ноября 2017, 19:33Новым членам молодежного парламента при ЗакСобре вручили удостоверения
17 ноября 2017, 19:27Пензенцы боятся, что дом на улице Попова разрушится
17 ноября 2017, 19:11Житель Каменки пытался расплатиться за цветы фальшивой купюрой
17 ноября 2017, 19:08Пензенский «Дизель» победил китайский клуб
17 ноября 2017, 17:59Кузнечанина оштрафовали на 50 тыс руб за попытку подкупа
17 ноября 2017, 17:37В выходные инспекторы будут проверять пензенских автолюбителей